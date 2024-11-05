Олег Газманов перед Z-митингом срезал логотипы Prada со своей дорогой куртки и шапки

Российский певец Олег Газманов, исполняющий, в том числе, патриотический репертуар, принял участие в Z-митинге по случаю празднования в России Дня народного единства. Как подметили журналисты, артист вновь пришел в куртке и шапке известного люксового бренда Prada, однако и на этот раз предпочел скрыть логотипы.

На сей раз певец не стал пояснять причину своего поступка. Фото Газманова в одежде со срезанными лейблами разошлись по соцсетям.

Как пишет некоторое паблики, на сайте Prada аналогичная шапка, что была на Газманове, стоит 420 евро, а куртка по ценам московского ЦУМа — около 300 тыс. руб.

Стоит отметить, что появление Газманова на людях в куртке упомянутого люксового бренда не первое. 23 февраля 2023 года по случаю Дня защитника отечества певец появился в московских "Лужниках" на концерте в такой же куртке. Тогда исполнитель объяснил заклеенный логотип Prada на куртке стремлением соблюдать существующие на телевидении правила — не рекламировать названия различных брендов и фирм.

Ранее вице-спикер Госдумы из партии «Новые люди» Владислав Даванков выступил с инициативой ограничить предельную стоимость государственных и муниципальных закупок концертов суммой в 1 млн руб.