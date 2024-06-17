Олимпийская чемпионка Исинбаева выплатила налоговой инспекции долг в почти в 466 тыс. рублей

Российская спортсменка и двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева оплатила задолженность в размере около полумиллиона рублей, на которую она была оштрафована налоговой инспекцией. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что в сумму штрафа также был включен штраф от ФНС по Волгоградской области. Однако после уплаты всех долгов блокировка не угрожает отечественным счетам Исинбаевой.

Напомним, что на сегодняшний день олимпийская чемпионка проживает за пределами родины. Она была замечена в Испании и Монако, что может быть связано с тем, что ей удалось за собой сохранить членство в МОК.