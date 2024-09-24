Школу фигуристки Загитовой построят на месте заброшенного стадиона в Казани

На месте заброшенного стадиона «Водник» в Казани планируют построить школу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства спорта Татарстана сообщает «РИА Новости Спорт».

По словам представителей ведомства, никаких сооружений там нет, поэтому сносить ничего не придетсяю

Под строительство школы выделен земельный участок площадью 1,53 га.

Участок находится на Портовой улице.

Сейчас там только поле с травой, никаких сооружений там нет.

Ранее сообщалось о том, что Татарстан пытается сделать чемпионку Загитову своим брендом.