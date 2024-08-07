Олимпийские чемпионы Волосожар и Траньков с детьми вернулись в Россию из США

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков с детьми вернулись из США в Россию. Об этом сама Волосожар сообщила в мессенджере.

Всего супружеская пара провела в США три месяца. 23 мая у спортсменов появился третий ребенок — мальчик, которого назвали Леонидом. Татьяна рожала в Майами.

Сначала пара скрывала факт того, что уехала из России. Это стало известно благодаря публикации знакомой фигуристов, которая помогала в организации родов в США. Женщина ранее опубликовала в соцсетях фотографию, на которых запечатлены Траньков и Волосожар в Диснейленде.

Максим в видеоролике позже пытался в шутливой форме рассказать, что находится в Сочи, однако потом признался, что «слегка» перепутал океан.

«Мы дома. Привыкаю к своему новому статусу — многодетная мама. Потихоньку вхожу в привычный ритм жизни и параллельно планирую возвращение к работе и к проектам», — написала Татьяна.

Всего у пары трое детей. Леонид стал самым младшим. Татьяна и Максим воспитывают трехлетнего Теодора и семилетнюю Анжелику.

Ранее сообщалось, российский каноист Захар Петров вышел в полуфинал Олимпийских игр-2024 в соревновании гребцов на каноэ на дистанции 1000 метров.