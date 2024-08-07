Российский каноист Петров вышел в полуфинал заплыва на 1000 метров на Олимпиаде

Российский канонист Захар Петров вышел в полуфинал Олимпийских игр-2024 в соревновании гребцов на каноэ на дистанции 1000 метров.

В квалификационном турнире он финишировал вторым, преодолев дистанцию за 3 минуты 49,86 секунды.

Полуфиналы пройдут в пятницу, 9 августа.

Олимпийский игры в Париже начались 26 июля. Они продлятся до 11 августа. Спортсмены из России и Беларуси выступают только в одиночных турнирах в нейтральном статусе, то есть без гимнов и флагов своих стран. Такое решение принял Международный олимпийский союз (МОК), который ранее не хотел допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях из-за проведения Россией специальной военной операции (СВО) на Украине.

Олимпиада в Париже ознаменовалась с самого начала скандалами. Спортсмены из разных стран жаловались на условия в олимпийской деревне, организацию турниров и нарушение дисциплины. У участников соревнований в первые дни украли вещи.

Так, например, у бывшего главного тренера московского ЦСКА Артура Антуниса Коимбру, который прилетел на Олимпиаду в составе бразильской делегации, украли драгоценности и деньги.

Также резонанс вызвало открытие Олимпиады, в котором участвовали трансгендеры. Кроме того, российские боксеры-девушки проиграли трансгендерам в боях.

Как ранее сообщили в Международной ассоциации бокса (IBA), боксерам-девушкам выдадут награды после прошедшего турнира с трансгендерами.