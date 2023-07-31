Олимпийский чемпион Гусев рассчитывает вернуться в НХЛ

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев не исключает своего возвращения в Национальную хоккейную лигу. Об этом хоккеист рассказал в интервью ТАСС.

«Тема с НХЛ для меня не закрыта», – отметил Гусев.

Олимпийский чемпион Пхенчхана и серебряный призер Пекина считается одним из самых талантливых игроков своего поколения. Однако опыт техничного нападающего в НХЛ ограничился лишь несколькими сезонами.

По мнению экспертов, заокеанская карьера Гусева сложилась не слишком удачно из-за скромных габаритов хоккеиста (178 см, 74 кг) и недостаточной боевитости.

Всего за «Нью-Джерси» и «Флориду» Гусев провел 97 матчей, в которых набрал 54 (17+37) очков.

В минувшем сезоне нападающий выступал за СКА, а летом 31-летний хоккеист заключил контракт с «Динамо».