Олимпийский чемпион Кожевников ответил на обвинения в пьянстве

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал высказывания Бориса Майорова, который заявлял, что в бытность хоккеистом «Спартака» Кожевников неоднократно нарушал спортивный режим и вносил разлад в коллектив.

Кожевников отметил, что 87-летний Майоров наверняка сохранил спортивную злость, если до сих пор все так четко помнит.

«Ребята, это не тайна — в советском хоккее неплохо выпивали. Но еще лучше, пожалуй, делали только одно дело — играли в хоккей и регулярно выигрывали для 300-миллионной державы золото чемпионатов мира, Олимпийских игр и Кубков Канады. В XXI веке молодежь другая — сидит в телефонах и компьютерах, почти не пьет, может, разве что покуривает и понюхивает. Но золота нет. Как и новых Майоровых. Делайте выводы!» — заявил Кожевников.

Александр Кожевников выступал в основном за «Спартак» и «Крылья Советов». В составе сборной СССР он выигрывал Олимпийские игры (1984, 1988) и чемпионат мира (1982). В сезоне 1981/82 нападающий стал лучшим снайпером чемпионата СССР, забросив 43 шайбы.

Ранее хоккеисты «Флориды» Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов обернулись в российские флаги во время чемпионского парада команды.