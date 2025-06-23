Бобровский и Куликов обернулись в российские флаги на чемпионском параде «Флориды»

В городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) прошел чемпионский парад клуба НХЛ «Флорида Пантерз» в честь победы в Кубке Стэнли.

Хоккеисты разъезжали по городу на двухэтажных открытых автобусах и демонстрировали зрителям Кубок Стэнли, главный трофей в НХЛ.

В торжественном мероприятии приняли участие и российские игроки «Флориды» ­­— голкипер Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов. Они пришли на парад, обернувшись в российские флаги.

Бобровский и Куликов стали двукратными обладателями Кубка Стэнли. «Флорида» во второй раз подряд выиграла трофей, обыграв в финальной серии «Эдмонтон Ойлерз». Обладателем «Конн Смайт Трофи» (самому ценному игроку плей-офф) был назван нападающий «Флориды» Сэм Беннетт, Бобровского называли одним из главных претендентов на этот приз.