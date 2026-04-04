Олимпийский чемпион предложил лишить лыжников Норвегии всех привилегий

Двукратный олимпийский чемпион норвежец Мартин Сундбю заявил, что доминирование Норвегии в лыжных гонках убивает вид спорта. По его мнению, нужно принять все возможные меры для выравнивая сил.

«Считаю, что Норвегию нужно лишить практически всех привилегий. Мы должны убрать внешние факторы, влияющие на результаты. Должно произойти выравнивание в вопросах экипировки и подготовки лыж. Нужно наладить более эффективный обмен опытом. Нужно вводить ограничения по всем направлениям, чтобы избежать сценария, который повторялся этой зимой раз за разом», — предложил рецепт спасения Сундбю.

Он указал, что особенно тяжелая ситуация в мужских гонках, где полностью отсутствует конкуренция. Сундбю отметил, что отчасти такая ситуация сложилась из-за отсутствия России, но ни одна из других стран не поспешила занять ее место.

Норвежский лыжник уверен, что если не изменить соотношение сил, то лыжные гонки могут вылететь из программы Олимпийских игр.

На Олимпиаде-2026 в Италии норвежец Йоханнес Клэбо завоевал шесть золотых медалей из шести возможных. Всего норвежские лыжники-мужчины стали обладателями 11 медалей, три было у Франции, по две — у Италии и США.