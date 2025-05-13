Олимпийский чемпион в шорт-треке Захаров завершил карьеру

Российский спортсмен, двукратный победитель Олимпийских игр и многократный чемпион мира в шорт-треке и конькобежном спорте Руслан Захаров заявил о завершении профессиональной спортивной карьеры. Об этом он сообщил в интервью «Матч ТВ».

Захаров отметил, что 39 лет — это подходящий возраст для такого решения, и решил впервые открыто высказаться о причине окончания своей спортивной деятельности.

Спортсмен объяснил, что смена обстановки и необходимость укрепления здоровья сыграли важную роль в принятии такого важного решения. Он также отметил, что новые правила Международного союза лыжного спорта (ISU) сделали невозможным участие в международных соревнованиях.

«Во время этого сезона ISU озвучил новые критерии для участия в международных соревнованиях, под которые я точно не подходил. В тот момент понял, что лишился последнего шанса какого-либо вернуться на международную арену в качестве спортсмена. И в целом, считаю, это нормально — на 39-м году жизни принять решение об окончании спортивной карьеры», — отметил Захаров.

Спортсмен рассказал, что после ухода из профессионального спорта он намерен помочь своим детям в фигурном катании, а также применить накопленный опыт в других видах спорта.

Захаров также высказался и о роли политики в спорте и выразил недоумение в связи с решениями Международного олимпийского комитета (МОК) относительно российских спортсменов.

Захаров родился 24 марта 1987 года в Нижнем Новгороде. В 2011 году ему присвоили звание заслуженного мастера спорта России. В активе спортсмена — золото Олимпийских игр в эстафете в 2014 году и серебряная медаль на Олимпиаде 2022 года.

Также Захаров является чемпионом Европы и призером европейских чемпионатов. В мировых соревнованиях спортсмен дважды поднимался на третью ступень пьедестала в командной гонке на чемпионатах мира.

Ранее стало известно о смерти чемпиона СССР по боксу Александра Шипилова.