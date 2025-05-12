Не стало чемпиона СССР по боксу Александра Шипилова

На 79-м году жизни скончался выдающийся спортсмен, тренер и общественный деятель, внесший значительный вклад в развитие бокса в СССР и России, Александр Шипилов. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса России (ФБР).

Шипилов был не только чемпионом СССР, но и заслуженным тренером, возглавлявшим команду ЦСКА и пользующимся уважением в профессиональной среде.

Александр Шипилов обладал званием мастера спорта международного класса и заслуженного тренера СССР. На протяжении многих лет он воспитал множество талантливых спортсменов и направлял их к вершинам спортивного мастерства.

Помимо работы в спорте, Шипилов возглавлял организацию «Ветераны бокса России» и активно участвовал в благотворительных фондах, поддерживая развитие молодежи и социальные инициативы.

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