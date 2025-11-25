Олимпийский чемпион заступился за уволенного из «Сибири» тренера Буцаева

Буцаев получил назначение по ходу сезона, но был отправлен в отставку после 11 поражений подряд. Многие игроки «Сибири» высказывали недовольство его методами работы.

Коваленко охарактеризовал Буцаева как жесткого и требовательного профессионала, который принял непростой вызов.

«Буцаев был уверен, что он получит в «Сибири» карт-бланш, но его, к сожалению, использовали в роли громоотвода, а потом выкинули. В «Сибири» ему не дали никакого усиления и просто бросили. При этом, как только Вячеслава убрали, — тут же пошли трансферы на усиление», — сказал Коваленко.

«Сибирь» занимает последнее место в Восточной конференции КХЛ, набрав 21 очко в 30 матчах.

Ранее сообщалось, что «Сибирь» обменяет форварда Владимира Ткачева на нападающего «Торпедо» Михаила Абрамова.