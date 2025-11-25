«Сибирь» решила обменять одного из лидеров команды

32-летний Ткачев в межсезонье подписал двухлетний контракт с «Сибирью». Опытный игрок лидирует среди нападающих новосибирского клуба по набранным очкам — 13 (5+8) в 30 матчах.

24-летний Абрамов провел за «Торпедо» 17 матчей, в которых набрал 7 (5+2) очков.

«Сибирь» занимает последнее место в Восточной конференции КХЛ с 21 очком после 30 матчей. Команда после отставки главного тренера Вячеслава Буцаева сумела прервать 13-матчевую серию без побед, обыграв ХК «Сочи» (2:1) и московское «Динамо» (4:3 Б).

Ранее «Сибирь» объявила о подписании канадского форварда Тэйлора Бека, который ради возвращения в КХЛ разорвал контракт с швейцарским клубом «Женева-Серветт».