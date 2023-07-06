Олимпийского чемпиона Костомарова выписали из больницы

Олимпийского чемпиона-2006 Романа Костомарова выписали из больницы. Об этом спортсмен сообщил в своих социальных сетях.

На видео, опубликованном в акаунте фигуриста, видно, как он прощается с врачами, которые лечили его и поддерживали.

«Позади 175 дней. Впереди вся жизнь. Благодаря этим людям я жив. К сожалению, многое я потерял в этой совместной борьбе со смертью. Но по-другому было никак», — написал Костомаров.

Спортсмен выразил благодарность главному врачу «Коммунарки» Денису Проценко, а также всей команде специалистов.

Ранее Костомаров в своих соцсетях делился видео, где он выполнял упражнения с протезами на ногах.

10 января 2022 Костомаров попал в больницу с пневмонией. С тех пор спортсмен пережил ампутацию конечностей. Врачи сообщали, что таким образом останавливали развитие некроза.

Роман Костомаров в паре с Татьяной Навкой в 2006 году стал олимпийским чемпионом. В этом же году спортсмен объявил о завершении карьеры.

Костомаров участвовал в различных шоу, в том числе — в шоу «Ледниковый период» на Первом канале, а также в проектах известных российских фигурных тренеров. Также Костомаров снимался в кинопроектах.