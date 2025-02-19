Омская хоккейная команда уже двое суток не может вылететь из Норильска

Хоккеисты «Омских Крыльев» вторые сутки не могут вылететь из Норильска, где они проводили матч Всероссийской хоккейной лиги против местной команды.

В пресс-службе омского «Авангарда», фарм-клубом которого являются «Крылья», подтвердили «Чемпионату», что хоккеисты не могли вылететь сначала из-за плохой погоды, а затем из-за технических проблем, возникших у перевозчика.

В чате «Омских Крыльев» игроки отмечают, что есть риск застрять в Норильске надолго: в ближайшие дни снова ожидается нелетная погода.

«Омские Крылья» уступили «Норильску» в овертайме (2:3), а следующий матч в ВХЛ команда должна провести 21 февраля — в Омске «Крылья» принимают казанский «Барс».

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