«Он хотел жить»: продюсер назвал виновных в смерти Кунгурова

Спустя год после трагической гибели певца Евгения Кунгурова его близкий друг, продюсер Сергей Дворцов, высказал в беседе с Общественной Службой Новостей жесткую версию: артиста не просто свели счеты с жизнью, а целенаправленно довели до этого состояния. Для Дворцова, который называл Кунгурова близким другом, случившееся до сих пор не укладывается в голове — слишком уж не вязался такой шаг с открытым, добрым и щедрым человеком, каким Женя был всегда.

Свои подозрения Дворцов подкрепляет жутковатой деталью. За две недели до смерти они вместе работали в Кремле. Продюсер зашел в гримерку предложить сделать фото, а Кунгуров попросил подождать пару секунд и на его глазах выпил три стопки коньяка подряд. Тогда это показалось странным: алкоголь в таком объеме и так демонстративно был абсолютно не в его характере. Позже, по словам Дворцова, коллеги и другие артисты начали делиться своими наблюдениями: певца систематически доводили до стресса члены семьи.

Прямым обвинением звучит намек на последнюю супругу. Дворцов говорит, что многие в окружении уверены: именно жена своими действиями — сообщениями, вымогательством денег и приступами ревности — загнала Кунгурова в угол. Он подчеркивает, что у певца были огромные планы: второй альбом, гастроли, желание жить и работать. «Его просто довели», — резюмирует продюсер и выражает соболезнования отцу артиста, который до сих пор пытается добиться правды. Итог этой истории пока открыт, но версия, что смерть 40-летнего артиста — не спонтанный порыв, а результат долгой психологической травли, теперь звучит официально и громко.

