Сваха России раскрыла секрет молодости: Роза Сябитова призналась, что делала пластические операции

Телеведущая и главная сваха страны Роза Сябитова не стала скрывать: ее свежий вид — не только заслуга кремов и здорового сна. В беседе с Общественной Службой Новостей она откровенно призналась , что в свое время прибегала к пластической хирургии. По ее словам, это был осознанный шаг: как медийная личность она хотела как можно дольше оставаться молодой перед камерой.

Сколько именно операций перенесла звезда — осталось тайной. Сябитова отказалась раскрывать число вмешательств, но подчеркнула, что все это было «уже давно». Сейчас, по ее заверению, она взяла паузу и предпочитает стареть естественно, с тем, что есть. Никаких новых походов к хирургам в планах нет.

Сегодня арсенал Розы — исключительно уходовая косметика: кремы, сыворотки, лосьоны. Она честно говорит, что просто поддерживает внешность подручными средствами, без радикальных вторжений. Итог этой исповеди двоякий: с одной стороны, признание операций разрушает миф о «волшебном старении без хирургии», а с другой — ее нынешний отказ от скальпеля выглядит как взрослое и честное решение: «было дело, теперь хватит».

Ранее она рассказала о скандале в храме Таиланда.