Токсичный шлейф над Туапсе: бензол превышен в три раза — названы самые грязные районы

В городе Туапсе зафиксировано загрязнение воздуха продуктами горения после удара беспилотников Вооруженных сил Украины и последовавшего за ним возгорания на морском терминале.

Содержание бензола в атмосфере превысило предельно допустимые значения в два-три раза. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в своем официальном телеграм-канале.

В сообщении говорится, что по данным на вечер 21 апреля отмечено превышение в два-три раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе. Это касается микрорайонов Грознефть, Сортировка и Звездный, а также частично — Центрального. Из-за дождя 22 апреля замеры воздуха не делали.

Ранее сообщалось о том, что после атаки на Туапсе пошел нефтяной дождь и пропал ребенок.