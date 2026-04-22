В сети завирусилось видео, которое вряд ли порадует латвийских туристических чиновников. Репортаж из центра Риги показывает не открыточные шпили и уютные улочки, а пустые, замусоренные улицы, заколоченные витрины и общее ощущение упадка. Город, который еще недавно называли жемчужиной Балтии, предстает в образе декораций к фильму о послевоенной разрухе. Почему столица Латвии оказалась в таком состоянии? Свою версию в интервью Общественной Службе Новостей предложил экс-депутат Рижской думы Руслан Панкратов.

Он считает, что нынешние латышские управленцы, исповедующие русофобию и национализм, фактически убили городскую жизнь. Главная магистраль — улица Бривибас (Свободы), которая при Ленине была улицей Ленина, а при Гитлере — Адольфа-Гитлер-штрассе, — сегодня являет собой зрелище пустых витрин и гор мусора.

По словам Панкратова, блогер Даце Эзермале, снявшая репортаж, честно негодует: страшно не от темноты, а от масштаба разрушений, которые учинили местные власти. Выдавив из города русскоязычных жителей, закрыв маленькие кафе, парикмахерские, булочные и магазины, они добились одного: Рига превратилась в помойку, где от былого уюта осталась только вывеска «латышской демократии». Итог парадоксален: националисты гордо стоят на руинах собственного процветавшего города, как победители, которым нечем гордиться, кроме пустых зданий и грязных улиц.

