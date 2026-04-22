Американская The New York Times раскопала любопытную украинскую инициативу: в неформальных разговорах с представителями Вашингтона киевские чиновники предлагали называть подконтрольную часть Донбасса «Доннилендом» — в честь Дональда Трампа. Звучит как абсурд, но за этим стоит вполне конкретная логика. По сути, это попытка сыграть на самолюбии американского президента и одновременно затащить Украину в мировые заголовки. Российский политолог Богдан Безпалько, комментируя эту идею, называет ее не более чем заискиванием. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, с одной стороны — попытка подольститься к Трампу, чтобы он вновь обратил взгляд на Украину в переговорных процессах. С другой — просто дешевый, но работающий пиар-ход, рассчитанный на то, что кто-нибудь клюнет, возможно даже сам президент США бросит пару слов. Однако, по его мнению, дальше газетных полос эта история не уйдет: через пару недель о «Донниленде» забудут, как и о многих других громких, но пустых инициативах.

Эксперт резюмировал, что реализовать переименование всерьез никто не собирается, да и вряд ли оно прошло бы хоть какую-то бюрократическую стадию. Это чистой воды информационный вброс, призванный напомнить миру об Украине и потешить самолюбие нужного человека в Белом доме. Но как маркер отчаяния или, наоборот, изобретательности украинской дипломатии — пример более чем показательный.

