Древние рыбаки следили за звездами, чтобы знать улов. В Перу обнаружили научный центр возрастом 5000 лет

После 20 лет раскопок в рыбацком поселке Асперо (Перу) команда доктора Рут Шейди Солис обнаружила архитектурный комплекс для слежки за небом. Останки подтверждают: Асперо был научным центром зари американской цивилизации. Местные жрецы наблюдали за Солнцем, Луной и звездами, чтобы прогнозировать приливы, погоду и улов рыбы. Эти знания помогали в торговле с земледельцами из долины Супе.

Изучая участок J1 рядом с главными пирамидами, археологи выделили четыре этапа строительства. Сперва здание было общественным. Позже появилась овальная платформа (диаметр 3,18 м, высота 63 см) с вертикальным камнем-уанкой в центре — символом ритуалов. В третий период возвели двойную ступенчатую платформу (нижний ярус 9,40 м, верхний — 4,80 м) с прямоугольным камнем и очагом для церемоний. На четвертом этапе комплекс застроили жильем, утратившим его первоначальную функцию.

Открытие расширяет исследования андской астрономии. Асперо (18,8 га в 700 м от океана) служил ключевым портом для цивилизации Караль. Там нашли 25 зданий, захоронения знати («Госпожа четырех тупу», девушка высокого статуса). Это доказывает: рыбацкий центр был также местом научного знания, где по звездам предсказывали перемены среды.

