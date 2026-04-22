Американское издание Politico сообщает о необычном подходе Дональда Трампа к своим союзникам по НАТО. Администрация президента США начала формировать два списка стран альянса — «белый» и «черный». Критерий простой: поддержали ли эти государства военную кампанию Вашингтона на Ближнем Востоке. В зависимости от того, в каком реестре окажется та или иная страна, с ней будет выстроена дальнейшая политика. По сути, Трамп переводит дипломатию на язык сделки. Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов в беседе с Общественной Службой Новостей прямо называет это бизнес-подходом: есть сделка — ты в «белом списке», нет сделки — добро пожаловать в «черный».

По его словам, президент США по натуре дерзок и не склонен видеть в политике высокую стратегию, для него это всегда торг и калькуляция выгоды.

При этом Михайлов напоминает давний тезис Эммануэля Макрона о том, что НАТО уже исчерпало свое предназначение. Европейцы не горят желанием посылать своих солдат куда бы то ни было, и все громкие заявления о готовности воевать — лишь слова. Трамп, как прагматичный бизнесмен, просто пытается посчитать соотношение цены и качества: какой смысл вкладывать миллиарды в альянс, если союзники не помогают США защищать их собственные интересы? Европейцы — не помощники, так зачем им платить?

По его мнению, «черный список НАТО» — это не просто дипломатический демарш, а инструмент пересмотра правил игры. Трамп публично дает понять: лояльность имеет цену, и отныне Америка будет дружить с теми, кто реально встал с ней плечом к плечу, а не просто числится в блоке. Для самого альянса это очередной звонок: трансатлантическое единство окончательно превращается в торжище, где каждый сам за себя.

