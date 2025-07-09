«Он обводит соперников, как в PlayStation»: бывший полузащитник «Барселоны» считает, что Ямаль может превзойти Месси

«Не могу назвать футболиста, который играл бы настолько впечатляюще в его возрасте. Каждый раз, когда он касается мяча, что-то происходит. Он обводит соперников, будто бы играет в PlayStation. Защитники кажутся ему конусами — вот такой у него уровень», — сказал Пети.

По его мнению, Ямаль может даже превзойти суперзвезду «Барсы» Лионеля Месси.

В минувшем сезоне испанский вундеркинд провел 55 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 21 голевую передачу. Ямалю исполнится 18 лет 13 июля, при этом он уже успел провести 21 матч за национальную сборную, отметившись шестью голами.

Ранее стал известен первый финалист клубного чемпионата мира. В полуфинале «Челси» обыграл «Флуминенсе» благодаря дублю новичка команды Жоао Педро.