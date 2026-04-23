«Мир погрузился во тьму»: 30-летний блогер лишился зрения после подтяжки лица

Погоня за красотой едва не стоила блогеру зрения. Блогер Джони Хессельгрен решил отпраздновать 30-летие радикальной подтяжкой лица. Вместо идеального овала он получил 15 часов слепоты, дикую боль и отеки. Об этом сообщает Daily Star.

Изначально блогер планировал операцию в Турции. Но местные хирурги отказали — посчитали, что в 30 лет подтяжка слишком рискованна. Хессельгрен тогда признал их правоту. Однако желание стать красивее оказалось сильнее голоса разума. Он нашел клинику в Сеуле, которая согласилась на вмешательство.

Операция прошла с осложнениями: во время манипуляций пациент потерял много крови. На следующий день после наркоза его мир погрузился во тьму. Блогер ослеп на 12–15 часов. Лицо распухло до неузнаваемости, по телу разлились гематомы. Боль была настолько невыносимой, что он мог терпеть ее, только стоя на ногах.

На третьи сутки тьма отступила. Сначала — размытые пятна, потом — очертания. К концу третьего дня блогер снова увидел свет. Окончательный результат операции станет ясен через полгода. Теперь он предупреждает всех, кто гонится за мгновенной красотой.

