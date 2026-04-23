Россиянин собрал бизнес-ОПГ, но не продержался и пару месяцев

В январе 2024 года местный предприниматель собрал команду из родственника, разнорабочего и бухгалтера. Вместе они закупили через интернет более 120 тысяч пачек сигарет без акцизных марок и сбывали их через подконтрольные магазины.

Схема работала с января по май 2024 года. За эти пять месяцев подпольный бизнес привлек внимание сотрудников экономической безопасности. При обысках полицейские изъяли товар на сумму свыше 15 миллионов рублей. Кроме того, у организатора конфисковали два автомобиля — Toyota Land Cruiser 200 и Kia Rio — а также нежилое помещение площадью около 110 квадратных метров. Вся эта недвижимость и техника были переоформлены на третьих лиц, чтобы скрыть следы преступного дохода.

Суд признал всех четверых виновными. Каждый получил по 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком от 2 до 2,5 лет. Организатор, который рассчитывал на нелегальную прибыль, в итоге лишился машин, помещения и свободы, пусть и условной. Полмиллиона пачек сигарет так и не доехали до покупателей, а подпольный бизнес, просуществовав всего несколько месяцев, рухнул под тяжестью улик и судебного решения.

Ранее сообщалось, что на Урале банду вымогателей и убийц задержали спустя почти 30 лет. Их брали штурмом.