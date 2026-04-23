«Собака довела до черепа»: в лесной трубе нашли кости троих детей

Мужчина выгуливал собаку и наткнулся на маленький череп. Поначалу он решил, что это останки животного, и вызвал полицию. Но стражи порядка сразу поняли: череп человеческий. Об этом сообщает People.

Поиски продолжились. Спустя пару недель в водосточной трубе неподалеку криминалисты обнаружили еще один череп и 14 мелких костей. Экспертиза подтвердила худшее: останки принадлежат трем детям. Их возраст — от трех до семи лет.

По предварительным данным, кости пролежали в лесу несколько лет. Обстоятельства гибели малышей пока не установлены. Полиция ведет расследование, но зацепок почти нет.

Ранее стало известно, что в колонии Архангельской области осужденный напал на сотрудника.