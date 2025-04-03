«Он с жизнью, что ли, решил закончить»: Тактаров прокомментировал слова Дзюбы о возможном бое с Махачевым
Экс-чемпион UFC Тактаров оценил слова Дзюбы о шансах в бою с Махачевым
Фото: [ФК «Акрон»]
Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров прокомментировал Sport24 слова нападающего «Акрона» Артема Дзюбы о шансах в бою с Исламом Махачевым.
Футболист заявил, что он смог бы продержаться в бою с чемпионом UFC Махачевым в борьбе и даже в стойке за счет преимущества в габаритах.
«Дзюба с жизнью, что ли, решил закончить? Дзюба продержался бы с Махачевым до первого сближения. Рост и комплекция здесь совершенно ни при чем. У меня из 30 с лишним боев всего шесть не закончились болевым или удушающим. И это я говорю о профессионалах, а здесь любитель», — сказал Тактаров.
Он отметил, что всегда защищал Дзюбу, когда на того нападали, но выразил надежду, что рекордсмен российского футбола всего лишь пошутил.
Ранее поучаствовать в «стрелке» с Дзюбой изъявил желание известный футбольный аналитик Александр Бубнов. После критики со стороны Бубнова в его адрес Дзюба посоветовал тому вовремя принимать лекарства.