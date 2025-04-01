Бубнов собрался лишить Дзюбу дара речи

Ранее футболист резко высказался об аналитиках и комментаторах. Дзюба высказал претензии Константину Геничу, Тимуру Гурцкая, Дмитрию Шнякину и Роману Нагучеву.

«Если Генича, Нагучева, Шнякина и Тимура Гурцкая закроют со мной в одной комнате — они убегут оттуда со слезами на глазах. Орать и что-то там рассказывать в своих шоу и телеграм-каналах — это очень удобно. Но никто из них не разу не сказал мне ничего в лицо», — заявил Дзюба.

Нападающий ответил и на критику со стороны Александра Бубнова, посоветовав вернувшемуся в эфир после болезни экс-футболисту «Спартака» и сборной СССР вовремя принимать таблетки.

«Если он накатит, то я Шнякину помогу. Он дар речи потеряет и заикаться до последних дней будет, я уверен. Когда тебя на стрелку пригласят, Костя, возьми меня», — выразил готовность поучаствовать в мероприятии Бубнов.

Артем Дзюба забил мяч в товарищеской встрече сборных России и Гренады (5:0) и стал рекордсменом национальной команды по забитым голам. Форвард выразил благодарность главному тренеру сборной России Валерию Карпину за возможность установить рекорд.