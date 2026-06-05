Молодой житель российского поселка попал под суд за порно в мессенджере

В поселке Щебзавод Беловского округа силовики задержали 22-летнего местного жителя. По версии следствия, молодой человек создал и вел публичный канал в мессенджере, где выкладывал порнографические материалы, а также снимок женщины без ее согласия. Об этом со ссылкой на официальные органы сообщает VSE42.Ru .

В пятницу СК сообщил о задержании жителя Кузбасса. Парню инкриминируют два тяжких преступления: незаконное распространение порнографии (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ) и нарушение неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ).

По данным следствия, в 2025 году сельчанин при помощи обычного смартфона организовал публичный канал в одном из мессенджеров. Туда он регулярно выгружал для подписчиков фото- и видеоматериалы. Среди них нашлись файлы порнографического характера, а также снимок конкретной женщины. Таким образом он нарушил право потерпевшей на неприкосновенность частной жизни и личную тайну.

Оперативники пресекли противоправную деятельность, собрали достаточную доказательную базу и передали уголовное дело в суд.

Ранее сообщалось, что дружеская переписка обернулась шантажом с интимными фото для студента.