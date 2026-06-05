В мае в Подмосковье с помощью «Народного инспектора» выявили почти 2,4 тыс. нарушителей парковки

В Подмосковье в мае 2026 года с помощью приложения «Народный инспектор» к ответственности привлекли почти 2,4 тыс. нарушителей парковки. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Большая часть нарушений была связана с парковкой автомобилей на участках с зелеными насаждениями — их зафиксировали более 1,9 тыс. Еще 423 нарушителя оставили машины у контейнерных площадок. Шесть автомобилей припарковали на детских и спортивных площадках. В двух случаях нарушители выбросили мусор не на контейнерной площадке.

Нарушителей привлекли к административной ответственности и выписали штрафы. Их общая сумма составила более 11 млн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об использовании искусственного интеллекта в контрольно-надзорной деятельности.