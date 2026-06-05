Зеленский попросил о встрече через российского бизнесмена: Путин рассказал о тайном сигнале из Киева

Киев потянулся к диалогу, но выбрал неофициальный канал. Президент России Владимир Путин на ПМЭФ раскрыл, что три недели назад Владимир Зеленский через одного из российских бизнесменов попросил о личной встрече.

Выступая на пленарной сессии, Владимир Путин сделал неожиданное заявление. Глава государства рассказал, что три недели назад ему позвонил «один из представителей бизнес-кругов» России.

Этот предприниматель сообщил, что планирует встретиться с Владимиром Зеленским в Киеве. Вернувшись из поездки, он передал Путину суть разговора. Зеленский, по его словам, просил о встрече с российским лидером.

Ранее Путин на ПМЭФ поставил задачу выйти на устойчивый рост с 2027 года.