Кот-психотерапевт: пушистый обитатель тату-салона успокоил рыдающую клиентку в Наро-Фоминске

Поход в тату-салон Наро-Фоминска едва не обернулся психологической травмой для местной жительницы. Вместо обещанного аккуратного цветка на теле оказалось нечто, совершенно не похожее на эскиз. Девушка разрыдалась, и единственным, кто смог ее успокоить, оказался пушистый серый кот, живущий в студии. Об этой доброй истории узнал REGIONS .

Ирина долго выбирала салон, читала отзывы, обсуждала с мастером цветовую гамму и расположение рисунка. Однако когда работа завершилась, клиентка увидела в зеркале не то, что согласовывала. По ее словам, это был не тот цвет, не та форма. Вышло совсем не то, что ожидалось, а ведь татуировку сводить часто еще дороже, чем набивать.

Мастер пытался оправдаться: мол, на коже рисунок смотрится иначе. Но Ирина безутешно плакала. И в этот момент из подсобки вышел серый кот.

Спасение пришло на четырех лапах

Пушистый обитатель салона подошел к рыдающей женщине, начал тереться о ноги, запрыгнул на колени и замурлыкал.

«Я реву, а ко мне подходит этот серый комочек. Стал тереться о ноги, потом запрыгнул на колени и замурлыкал. Будто говорил мне: „Все будет хорошо, не плачь“. Честно, мне сразу стало легче», — рассказала Ирина.

Научное объяснение

Зоолог и ветеринарный врач Анастасия Ковалева объяснила REGIONS, что поведение кота — не случайность. Животные считывают изменения в голосе, мимике и даже запахе человека. Когда кто-то плачет, организм выделяет феромоны стресса, меняется частота дыхания и сердцебиения. Кот улавливает это физически.

Мурлыканье создает вибрации на частоте 20–140 Гц. Учеными доказано: такие волны снижают уровень кортизола у человека и способствуют заживлению тканей. «Кот действительно пытался утешить женщину — не осознанно, как человек, а на инстинктивном уровне», — пояснила Ковалева.

По словам специалиста, коты не терпят фальши, но на искреннее отчаяние откликаются всей душой. Ирина абсолютно права: в тот момент серый кот действительно ее пожалел.