«Что-то замолкли»: Путин напомнил Зеленскому о предстоящих выборах на Украине

Президент России Владимир Путин посоветовал Владимиру Зеленскому не узурпировать власть, а пойти на выборы. Так глава государства ответил на замечание украинского лидера о длительности своего пребывания на высших должностях.

Выступая на ПМЭФ, Путин прокомментировал упрек Зеленского по поводу сроков собственного нахождения у власти.

«Это важный вопрос, конечно. Но на выборы надо идти», — сказал президент.

Он подчеркнул, что действовать нужно всегда в рамках основного закона. Удержание власти вне конституции называется узурпацией и является уголовным преступлением.

«Поэтому не надо бояться, надо идти на выборы, я бы посоветовал. Тем более, что на Украине говорили о том, что выборы предстоят скоро и чего-то замолкли, непонятно почему», — добавил Путин.

Ранее Путин раскрыл, что Зеленский через российского бизнесмена просил его о встрече.