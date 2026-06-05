Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума сделал неожиданное заявление об американцах. Глава государства назвал жителей США прагматичными людьми и призвал брать с них пример. По его словам, там, где это выгодно, совместные российско-американские проекты никогда не прекращались.

Выступая на пленарной сессии ПМЭФ, Владимир Путин обратил внимание аудитории на деловые качества американской нации. Президент заявил, что американцы прагматичные люди и надо брать с них пример. Он подчеркнул, что, несмотря на политические разногласия и санкционное давление, в тех сферах, где сотрудничество остается взаимовыгодным, совместные проекты между Россией и США не останавливались.

По словам Путина, прагматизм — это то качество, которое позволяет партнерам откладывать идеологические споры в сторону и заниматься реальным делом. Путин дал понять, что Москва готова к конструктивному диалогу и даже готова учиться у оппонентов рациональному подходу.

Ранее Путин рассказал о тайном сигнале из Киева.