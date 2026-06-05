Российская вакцина против рака мозга прошла доклинику: Скворцова обещает разрешение на применение

Российские ученые сделали мощный шаг к победе над смертельной опухолью. Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила: доклинические испытания вакцины против глиобластомы — самого агрессивного рака мозга — успешно завершены. В ближайшее время документы подадут на разрешение клинического применения. В планах также вакцины от меланомы. Об этом сообщает Lenta.ru.

В разговоре с журналистами Вероника Скворцова назвала глиобластому самой злокачественной опухолью головного мозга. Традиционная терапия часто бессильна: пациенты живут считанные месяцы. Но теперь появилась надежда. Онковакцина, разработанная специалистами ФМБА, нацелена на то, чтобы обучить иммунную систему распознавать и уничтожать раковые клетки. Доклиническая стадия — проверка на животных и лабораторных моделях — дала положительные результаты.

Это не единственная разработка. Глава ФМБА раскрыла планы: в 2026 году агентство подаст заявление на клиническое применение вакцины от меланомы кожи. А в 2027-м на очереди — вакцина от увеальной меланомы (рака глаз). Таким образом, Россия намерена создать целый арсенал персонализированных противораковых вакцин.

Если клинические испытания подтвердят эффективность, отечественная медицина получит прорывное оружие против опухолей, которые ранее считались почти приговором. Врачи смогут лечить не хирургией и химией, а «настройкой» иммунитета.

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