«Мини-гелик» за 700 тыс. без прав и номеров: в Дагестане набирают популярность китайские электрокопии

На улицах Дагестана все чаще мелькают крошечные копии культовых «геликов». Китайские электроминикары продают за 700 тысяч рублей, уверяя, что для них не нужны ни права, ни номера. Спрос растет, но юристы предупреждают: езда на таком аппарате почти гарантированно закончится штрафом. А в некоторых случаях — и лишением «прав», которых у водителя и так нет. Об этом сообщает Lenta.ru.

Местные жители массово скупают компактные электромобили, которые внешне один в один копируют Mercedes-Benz G-класса. Собирают их в Китае. Машина заряжается от обычной розетки, но может быть и гибридом: есть бак для бензина, который подзаряжает аккумулятор на ходу. Оснащение — автоматическая трансмиссия, электроручник, поворотники. Каркас сварен из стальных труб, кузовные панели — из стеклопластика.

Максимальная скорость — 70 км/ч. Запаса хода на одной зарядке — 150-200 км. Продавцы рекламируют «мини-гелик» как идеальный транспорт для подростков и курьеров. И главный козырь — не нужны водительские права, номера и постановка на учет. Но юридически это уловка. По закону, транспортные средства, не требующие прав, не могут разгоняться быстрее 50 км/ч. А этот аппарат едет 70. Следовательно, он приравнивается к мотоциклу или квадрициклу. Для управления нужны права категории «A» или «B1». А значит — штраф, а в случае ДТП — проблемы с ГИБДД и страховкой.

Пока дагестанцы наслаждаются внешним сходством с люксовым внедорожником, сотрудники Госавтоинспекции уже готовятся к рейдам. «Мини-гелик» без номеров и с водителем-подростком — лакомая цель. Красивая игрушка может обойтись в десятки тысяч рублей штрафов.

Ранее молодой житель российского поселка попал под суд за порно в мессенджере.