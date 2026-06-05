«Есть над чем работать»: Путин на ПМЭФ оценил усилия Трампа по «коррекции» Зеленского

Президент России Владимир Путин поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за его «работу» над манерами Владимира Зеленского. При этом российский президент отметил, что прогресс есть, но останавливаться на достигнутом рано.

Выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, глава российского государства прокомментировал изменения в поведении киевского руководителя.

«Что касается манер. В целом хочу поблагодарить Дональда за эту работу. Она, безусловно, является полезной, но есть еще над чем работать. Надо продолжать», — заявил Путин.

Таким образом, российский президент оценил усилия американского коллеги как положительные, но не достаточные. Работа по «корректировке» поведения Зеленского, по мнению Кремля, должна быть продолжена.

Ранее сообщалось, что Путин рассказал на ПМЭФ о тайном сигнале из Киева.