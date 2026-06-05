Экс-продюсеру Газманова продлили арест до 5 августа

Басманный районный суд Москвы принял решение продлить срок содержания под стражей бывшему продюсеру народного артиста России Олега Газманова — Филиппу Россе, сообщает ТАСС. Фигурант пробудет в следственном изоляторе до 5 августа.

Россе обвиняется в совершении преступлений по двум статьям: часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и статья 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав).

По версии следствия, сумма ущерба от его действий превышает 8 млн рублей. Дело напрямую связано с незаконными махинациями с правами на музыкальные произведения.

Сам Газманов в этом деле признан потерпевшей стороной. Как сообщается, вина экс-продюсера подтверждается показаниями самого певца, а также свидетелей и протоколом очной ставки.

В начале марта Россе уже поместили под стражу. Следствие считает, что продюсер провернул незаконную схему с музыкальными произведениями. Теперь ему предстоит провести в СИЗО еще как минимум два месяца.

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