Анна Нетребко неожиданно стала блондинкой

54-летняя оперная дива Анна Нетребко поделилась с поклонниками своим новым образом. В социальных сетях она опубликовала селфи, на которых предстала в образе блондинки с каре и пышными локонами, сообщает Teleprogramma.org.

Как выяснилось, это временное преображение. Оно необходимо певице для роли в опере Джузеппе Верди «Набукко», которую она исполняет на сцене в Милане.

Поклонники были приятно удивлены и восхищены новым образом артистки. Многие написали, что светлый цвет волос ей очень идет, и посоветовали продолжить эксперименты с внешним обликом.

Сама Нетребко, как она признается, довольна своей внешностью и не обращает внимания на критику. Некоторые фанаты считают ее гардероб слишком смелым и неподходящим для возраста, но певица выбирает наряды, которые подчеркивают ее фигуру.

После завершения спектаклей в Милане певица отправится в сольный концертный тур по Европе. Ближайшие выступления запланированы на 18 июня в Париже и на 21 июня в Линце.

Ранее сообщалось, что актриса Ирина Пегова вызвала восхищение у поклонников после новых фото.