«Он все знал и хотел нажиться»: суд обязал отца Эми Уайнхаус заплатить почти £1 млн

Британский суд вынес решение по громкому делу, связанному с наследием покойной певицы Эми Уайнхаус. Отец покойной, Митч Уайнхаус, обязан выплатить £950 тысяч фунтов стерлингов (около ₽101 млн) подругам своей дочери — Наоми Пэрри и Катрионе Гурлей. Об этом сообщает The Guardian. Спор длился несколько лет и касался продажи личных вещей Эми на аукционе.

В период с 2021 по 2023 годы на торгах было продано 155 предметов из гардероба певицы: одежда, балетки, сумки, серьги, косметика и даже платье, в котором Эми выступала в своем последнем туре в 2011 году.

Пэрри, бывший стилист Эми, и ее подруга Катриона Гурлей утверждали, что все эти вещи были им подарены самой певицей, и отрицали какие-либо нечестные действия. Однако Митч Уайнхаус заявлял, что у женщин не было права продавать вещи, и подал на них в суд.

Судья Сара Кларк не согласилась с доводами отца певицы. Она решила, что подруги не скрывали от Митча планы по продаже вещей — он «все знал» о происходящем. Более того, Митч начал судебные разбирательства уже после того, как аукцион завершился, что, по мнению суда, указывает на его стремление к финансовой выгоде.

Судья назвала иск слабым и необоснованным, отметив, что обвинения, выдвинутые против ответчиц, нанесли ущерб их репутации, карьерным перспективам и даже здоровью. Теперь Митч Уайнхаус обязан не только выплатить компенсацию, но и покрыть судебные издержки подруг дочери.

Ранее родители Эми Уайнхаус посетили ее могилу в 15-ю годовщину смерти.