Родители Эми Уайнхаус посетили ее могилу в 15-ю годовщину смерти

23 июля исполнилось 15 лет со дня смерти британской певицы Эми Уайнхаус. Она ушла из жизни в возрасте 27 лет, и причиной трагедии стало отравление алкоголем. Певица долгие годы боролась с зависимостями, проходила лечение в реабилитационных центрах, но, увы, не смогла справиться с болезнью.

В памятный день ее родители — Митч и Дженис Уайнхаус — посетили могилу дочери на кладбище Эджвербери в Северном Лондоне, пишет The i Paper. Вместе с ними пришли и другие родные. Они принесли желтые и алые розы, а также снимки Эми.

Мама певицы, которой уже 72 года, испытывает трудности с самостоятельным передвижением, поэтому на протяжении всего визита ее поддерживал 75-летний отец.

Родители Эми развелись в 1993 году, но сохранили теплые и доверительные отношения. У них остался сын Алекс, и они продолжают помогать друг другу пережить боль утраты дочери. Дженис Уайнхаус в одном из интервью призналась, что считает Эми жертвой собственного успеха.

Певица страдала от нехватки уверенности в себе, и алкоголь стал для нее способом притупить боль.

«В этом ужасная сторона зависимости — она остается с человеком навсегда. Ты не можешь просто прекратить, потому что твое тело твердит: „Мне это нужно“», — сказала мама Эми.

Память о легендарной певице живет в ее песнях, а ее трагическая история напоминает о хрупкости человеческой жизни.

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