«Он взял ее за руку и помог подняться»: Федор Бондарчук и Виктория Исакова подкрепили слухи о романе

Премьера сериала «Трудно быть богом» неожиданно превратилась в повод для обсуждения личной жизни двух известных российских звезд. 59-летний режиссер Федор Бондарчук и 49-летняя актриса Виктория Исакова появились вместе на красной дорожке, чем мгновенно вызвали новую волну слухов о возможном романе, пишет KP.RU.

Внимание публики привлек момент, когда Бондарчук взял Исакову за руку и помог ей подняться на сцену. Этот жест поклонники расценили как проявление не только галантности, но и возможной близости между ними.

Слухи о романе режиссера и актрисы ходят уже несколько месяцев, однако именно после премьеры они обрели новые краски. Накануне блогер и журналистка Божена Рынска публично подтвердила, что между Исаковой и Бондарчуком действительно есть отношения. Она отметила, что пара не прячется, вместе ходит в гости, а динамика их общения указывает на развитие романа.

Ранее в Сети появилась первая фотография, на которой Федор Бондарчук и Виктория Исакова запечатлены вместе на фоне слухов об отношениях.