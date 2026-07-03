«Она моя»: рэпер 9mice перестал скрывать отношения с Катей Кищук

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В своем телеграм-канале он опубликовал совместную фотографию с певицей, сопроводив ее романтической подписью. Вскоре после этого такое же фото появилось и в блоге самой Кищук.

Разговоры о возможных отношениях между 9mice и Катей начались еще после выхода их совместного снимка для рекламной кампании бренда Гоши Рубчинского. Однако тогда многие восприняли это как рабочий проект, ведь артисты позировали для коллекции одежды. Несмотря на это, внимательные поклонники заметили между ними особую химию, которая не ограничивалась профессиональными рамками.

Месяц назад в СМИ опубликовали романтичные кадры, сделанные во время совместного отдыха Кищук и Дмитриева. На них рэпер и певица выглядели настоящие влюбленные: они обнимались, гуляли вдвоем и не скрывали своих чувств.

Ранее сообщалось, что 22-летняя дочь народного артиста РФ Олега Газманов вышла замуж.