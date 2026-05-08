«Она навалилась на мое кресло»: жена Евгения Петросяна устроила скандал в театре из-за подлокотника

Татьяна Брухунова, супруга юмориста Евгения Петросяна неожиданно высказалась о проблемах поведения зрителей в театре, пишет Teleprogramma.org. Поводом стал инцидент, произошедший во время одного из спектаклей.

Татьяна рассказала, что соседка по креслу навалилась на ее подлокотник, что ей категорически не понравилось.

«Я попыталась объяснить основы театрального этикета, но безуспешно», — написала она в своем блоге.

Тогда Брухунова решила пойти другим путем: она предложила компромисс, который, как она выразилась, «поставил соседку в ступор». Чем закончилась битва за подлокотник, Татьяна не уточнила, но подчеркнула, что проучить невоспитанного человека было ее целью.

Это не единственное возмущение жены Петросяна. Недавно на том же спектакле ее разозлил мужчина, сидящий впереди: он повернулся к ней спиной, буквально загораживая обзор. Когда Татьяна попросила его сесть прямо, он грубо ответил и не признал, что мешает другим зрителям.

Напомним, что Брухунова и Петросян официально оформили отношения в декабре 2019 года. В 2020 году у них родился сын, а в октябре 2023-го — дочь.

