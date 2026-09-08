«Они больше не общаются»: стало известно о влиянии Меган Маркл на охлаждение отношений принца Гарри и принцессы Евгении

В королевской семье Британии произошло очередное охлаждение отношений. Принц Гарри и его кузина принцесса Евгения, которые когда-то считались самыми близкими родственниками, больше не общаются. Об этом со ссылкой на близкие к семье источники сообщило Daily Mail.

Отмечается, что прошлым летом Гарри и Евгения не встретились в Португалии, хотя их дома находились рядом.

Причины разрыва связаны с репутацией родителей Евгении — герцога Эндрю и Сары Фергюсон. Для Меган Маркл — жены Гарри, дистанцирование от Евгении продиктовано репутационными соображениями, в то время как для самого принца это эмоциональное решение. Скандалы вокруг отца Евгении, герцога Йоркского, который был замешан в деле о сексуальных домогательствах, продолжают оказывать влияние на отношения внутри семьи.

Тем временем Гарри и Меган недавно вернулись в Великобританию с детьми. Король Карл III узнал о возвращении сына всего за три дня до официального объявления. Принц Уильям, по данным источников, не желает мириться с братом.

Ранее сообщалось, что местные жители возмутились возвращением Гарри и Меган в Британию.