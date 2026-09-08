Руководство «Зенита» хочет добиться российского паспорта для Вендела

Русификация Вендела принесла бы «Зениту» дополнительное место для нового легионера. У петербургского клуба уже есть опыт предоставления российского гражданства иностранцам. В частности, российский паспорт получали Дуглас Сантос и Клаудиньо. «Зенит» уже сейчас испытывает определенные проблемы с лимитом на легионеров, а со следующего сезона ограничения должны стать еще жестче.

Вендел уже почти шесть лет играет в России, он не был заигран за основную сборную Бразилии (играл только за молодежку). Но все упирается в желание самого 29-летнего игрока и его окружения. Именно поэтому, как считает источник, руководство петербургского клуба заигрывает с футболистом: с Венделом подписали новый контракт до 2029 года, по которому он получает €4,5 млн в год, также бразильца не слишком строго наказывают за его регулярные опоздания из отпуска.

Ранее Тимур Гурцкая рассказал, почему Максим Глушенков не подписал новый контракт с «Зенитом».