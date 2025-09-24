«Они не наши»: Роднина предложила засунуть кое-куда мнение о сменивших гражданство спортсменах

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина высказалась для Sport24 о сменивших гражданство российских спортсменах.

Она заявила, что эти спортсмены уже не являются нашими, и поэтому не следует заострять внимание на их решении.

«Когда мы начинаем: наши или не наши, правда или неправда, нравится или не нравится, то, ребята, ваше нравится и не нравится засуньте в задний карман», — сказала Роднина.

Ранее знаменитая фигуристка заявила, что ей не волнует то, что российская теннисистка Дарья Касаткина получила австралийское гражданство. Роднина подчеркнула, что спортсменка воспользовалась своим законным правом.