Онлайн-курс по созданию и развитию туристических троп запустили в России

Онлайн-курс по созданию и развитию туристических троп запустили в стране в рамках Всероссийского проекта «ТропаМИРоссии». Он объединил опыт практиков и экспертизу АНО АСИ в разработке туристических продуктов.

Согласно исследованиям, отмечается потенциал развития пешеходных путешествий и вовлеченность россиян в активный туризм и походы: 69% опрошенных увлекаются пешими походами, а 48% из них привлекают несложные походы на полный день. У туристов есть запрос на навигацию, повышающую безопасность и обеспечивающую комфортные условия на тропах.

Основная задача проекта — рассказать широкой аудитории об инструментах и механизмах создания национальной системы туристических троп, поделиться знаниями и опытом по созданию фрагментов троп в России.

Курс будет полезен управленческим региональным командам по туризму, тематическим сообществам, тропостроителям, туроператорам, предпринимателям, корпорациям, молодежным объединениям и всем,

кто интересуется активным образом жизни и хочет сделать путешествия по России доступными и увлекательными.

В рамках курса за 30–45 минут эксперты-практики разберут финансово-экономические и управленческие модели, поделятся информацией о современных подходах к созданию системы навигации и маркировки троп, раскроют основы взаимодействия с местными сообществами, партнерами и органами власти, а самое главное – расскажут об ошибках и успешных архитектурных проектах и ярких дизайнерских решениях.

Видеоуроки выходят каждую неделю по вторникам и четвергам в 14:00 на сайте проекта.