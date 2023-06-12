Операция длилась десять часов: что творится со здоровьем певца Юрия Антонова

78-летний исполнитель перенес сразу несколько операций на ногу, пишет KP.RU со ссылкой на руководителя компании «Ру-концерт» Евгения Морозова.

По словам Морозова, у Антонова серьезные проблемы с тазобедренным суставом. Певец последние несколько лет с попеременным успехом борется с тяжелой травмой. Накануне приехал с лечения в одной из европейских клиник.

«Антонов пробыл в Австрии два с половиной месяца на лечении. У него серьёзные проблемы с бедром и коленом. Возможно, предстоят ещё операции. Тазобедренный сустав - дело серьёзное», - сообщил Морозов.

Он добавил, что Антонов уже перенес несколько операций в России и в зарубежных клиниках. Последняя, по словам Морозова, длилась более десяти часов.