Оперная певица из Балашихи представила Московскую область на фестивале «Таврида.АРТ»

Жительница Балашихи, студентка Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Олеся Мирошниченко приняла участие в крупнейшем фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ», который прошел в Крыму с 1 по 3 августа 2025 года.

Она вошла в делегацию Московской области, в состав которой было отобрано около 330 человек, а также выступила на закрытии фестиваля в числе девяти лучших представителей региона.



Олеся выступает в вокальном дуэте со своим преподавателем и наставником Ксенией Гириной из Балашихи. Именно под руководством Ксении была подана заявка на участие в «Тавриде». Для отбора Олеся направила видео своих выступлений и видеоклипы, записанные совместно с педагогом.

«Для меня это был большой творческий опыт. Я очень хотела попасть на «Тавриду», и благодарна за шанс представить Московскую область и свой родной город», – поделилась Олеся.

Седьмой фестиваль «Таврида.АРТ» прошел с акцентом на национальные мотивы, традиции и креативные форматы. На территории площадью более 250 гектаров прошло более 300 мероприятий: музыкальные и театральные выступления, выставки, кинопоказы, мастер-классы, гастрономические ярмарки, творческие встречи. В фестивале приняли участие более 100 тысяч человек из всех регионов России и 21 зарубежной страны.